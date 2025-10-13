Política
Autárquicas 2025
PSD/CDS-PP/VP ganha a Câmara de Torres Vedras ao PS
A coligação PSD/CDS-PP/VP venceu as eleições autárquicas de domingo em Torres Vedras, conquistando a presidência da autarquia ao PS, quando estão apurados os resultados em 15 freguesias, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.
Com 47,16% dos votos, a coligação PSD/CDS-PP/VP obteve cinco dos nove mandatos, ficando o PS, com 33,17% dos votos e três eleitos, em segundo lugar. Atrás, com 11,3% dos votos, ficou o Chega.
Sérgio Paulo Matias Galvão será o novo presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, distrito de Lisboa, com maioria absoluta.
Tópicos