PSD/CDS-PP/VP ganha a Câmara de Torres Vedras ao PS

Com 47,16% dos votos, a coligação PSD/CDS-PP/VP obteve cinco dos nove mandatos, ficando o PS, com 33,17% dos votos e três eleitos, em segundo lugar. Atrás, com 11,3% dos votos, ficou o Chega.

Sérgio Paulo Matias Galvão será o novo presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, distrito de Lisboa, com maioria absoluta.