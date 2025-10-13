PSD/CDS vence Câmara de Guimarães, bastião socialista nos últimos 36 anos

Depois da coligação PSD/CDS-PP, com 45,33% e seis mandatos, o segundo mais votado é o PS, com 37,50%, com quatro mandatos, e o terceiro é o Chega, com 8,06% dos votos, e um mandato.

Ricardo Araújo foi eleito presidente da Câmara Municipal de Guimarães com maioria absoluta.