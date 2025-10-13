Política
Autárquicas 2025
PSD/CDS vence Câmara de Guimarães, bastião socialista nos últimos 36 anos
A coligação PSD/CDS-PP conquistou nas autárquicas de domingo a Câmara de Guimarães, bastião socialista nos últimos 36 anos, quando estavam apurados os resultados em 55 freguesias, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.
Depois da coligação PSD/CDS-PP, com 45,33% e seis mandatos, o segundo mais votado é o PS, com 37,50%, com quatro mandatos, e o terceiro é o Chega, com 8,06% dos votos, e um mandato.
Ricardo Araújo foi eleito presidente da Câmara Municipal de Guimarães com maioria absoluta.
