Autárquicas 2025. As projeções, a contagem dos votos e a noite eleitoral ao minuto

PSD/CDS vence Câmara de Guimarães, bastião socialista nos últimos 36 anos

por Lusa

A coligação PSD/CDS-PP conquistou nas autárquicas de domingo a Câmara de Guimarães, bastião socialista nos últimos 36 anos, quando estavam apurados os resultados em 55 freguesias, segundo os dados do Ministério da Administração Interna.

Depois da coligação PSD/CDS-PP, com 45,33% e seis mandatos, o segundo mais votado é o PS, com 37,50%, com quatro mandatos, e o terceiro é o Chega, com 8,06% dos votos, e um mandato.

Ricardo Araújo foi eleito presidente da Câmara Municipal de Guimarães com maioria absoluta.

