PSD/Setúbal mantém críticas ao apoio do partido à candidatura de Dores Meira

"Não há razão nenhuma para alterarmos a posição, aprovada por unanimidade pelos militantes no dia 04 de abril, de não apoiarmos nem integrarmos as listas da candidatura independente de Maria das Dores Meira", disse à agência Lusa Paulo Calado, lembrando que os sociais-democratas de Setúbal defendem "uma candidatura própria e autónoma aos órgãos autárquicos".

O dirigente social-democrata reagiu desta forma ao anúncio oficial do apoio da Comissão Política Nacional do PSD a Maria das Dores Meira, antiga militante do PCP que foi presidente da Câmara de Setúbal entre 2009 e 2021 eleita pela CDU, que já era dado como certo há algum tempo, não obstante a oposição da estrutura local do partido em Setúbal.

Paulo Calado escusou-se a fazer mais comentários, remetendo para a tomada de posição dos militantes de Setúbal e para uma nota da concelhia divulgada no passado mês de junho, que considera o apoio do PSD a Dores Meira "politicamente inaceitável e profundamente desrespeitoso para com os órgãos locais do partido" e uma "flagrante violação dos estatutos nacionais do PSD".

A CDU, coligação PCP/PEV, que obteve 34,4% dos votos nas eleições autárquicas de 2021, governa a Câmara de Setúbal com uma maioria relativa, dado que tem apenas cinco dos 11 eleitos do executivo camarário. O PS tem quatro eleitos e o PSD dois.

Além de Maria de Dores Meira, já foram anunicados como candidatos à Câmara de Steúbal Flávio Lança (IL), André Martins, atual presidente (CDU), Fernando José (PS) e Lina Lopes (Chega).

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.