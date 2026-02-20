PTRR é plano de intenções quando já deveria ser de ação diz Carneiro

"Já lhe ouvi chamar hoje vários nomes, mas fundamentalmente é um plano de intenções. O Governo devia ter um plano de ação para responder a muitos municípios que estão ainda fora da declaração de calamidade e que gostariam de estar na declaração de calamidade. Devia estar já com respostas muito concretas para repor infraestruturas fundamentais", afirmou o líder socialista.

Luís Montenegro anunciou no final da reunião semanal do Conselho de Ministros, que aprovou hoje as linhas gerais do programa "Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência" (PTRR), criado pelo Governo para responder aos efeitos do mau tempo em Portugal que, desde 28 de janeiro, causou 18 mortes e centenas de feridos e desalojados.

"Quero começar por explicar que não se trata de um programa fechado para implementação imediata, mas uma proposta para o país que se enquadra no início de um debate nacional", afirmou Luís Montenegro.

Em declarações antes da reunião com militantes e simpatizantes socialistas na sede da distrital do Porto do PS, José Luís Carneiro, confirmou o convite do primeiro-ministro para uma reunião, na quarta-feira, e lembrou as "70 propostas que o PS apresentou".