Pureza diz que travar pacote laboral é primeiro passo após derrota da direita
O coordenador nacional do BE, José Manuel Pureza, felicitou hoje a eleição de António José Seguro e defendeu que "travar o pacote laboral é o primeiro passo no caminho" depois da derrota da direita nas eleições presidenciais.
"O candidato da extrema-direita foi derrotado. É uma grande notícia e felicito António José Seguro. Agora, é preciso recuperar a esperança na democracia e enfrentar a direita que foi derrotada nestas eleições. Travar o pacote laboral é o primeiro passo desse caminho", defendeu José Manuel Pureza.
O coordenador nacional do Bloco reagia nas redes sociais à eleição de António José Seguro, que se tornou hoje no sexto Presidente da República eleito da democracia portuguesa, ultrapassando a barreira dos três milhões de votos expressos, algo que anteriormente só Mário Soares, António Ramalho Eanes e Jorge Sampaio tinham conseguido.