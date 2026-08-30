Pureza encerra hoje rentrée do BE com "ataque da direita à Segurança Social" na agenda

O "Fórum Socialismo", organizado pelo BE e pela família europeia The Left, termina hoje na Escola Secundária Sebastião da Gama com um discurso de José Manuel Pureza, que assumiu o cargo de coordenador nacional após a saída de Mariana Mortágua no ano passado.

Em declarações à Lusa, a dirigente bloquista Andreia Galvão - que vai substituir Fabian Figueiredo no parlamento no mês de setembro - destacou "o ataque à Segurança Social, o papel do sindicalismo na construção de uma escola pública de qualidade, e o tema das empresas tecnológicas, desde a vigilância à adição", como os principais temas desta rentrée política.

De acordo com o programa, um dos painéis de hoje será dedicado à Segurança Social, com os bloquistas a questionar se este será "o próximo ataque da direita". O debate será liderado pelo economista e investigador na área, José Luís Albuquerque.

O tema tem estado no centro do debate político depois da divulgação, este mês, de um relatório encomendado pelo Governo no qual é defendido que existe uma leitura incorreta dos saldos da Caixa Geral de Aposentações e do sistema previdencial, propondo um conjunto de medidas como a adoção de planos de pensões profissionais automáticos.

Esta semana, numa participação à distância na Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide, o líder social-democrata e primeiro-ministro desejou que seja possível "um entendimento nacional" antes das próximas eleições quanto a alterações estruturais na Segurança Social que garanta a sustentabilidade do sistema.

O chefe do Governo reiterou o compromisso de não fazer qualquer alteração na atual legislatura nesta área e que "se algum dia propuser essa transformação estrutural, será na base de um compromisso" assumido com o povo português antes das próximas eleições.

Depois de no sábado terem participado na rentrée bloquista figuras como a socialista Alexandra Leitão, a antiga deputada do PCP Rita Rato, bem como vários dirigentes bloquistas, incluindo Mariana Mortágua, Francisco Louçã e Catarina Martins, hoje o Fórum arranca com um debate sobre a Constituição da República.

A deputada do PS Isabel Moreira estará em Setúbal para falar sobre os 50 anos da Constituinte com o constitucionalista Jorge Reis Novais e uma pergunta: "O que anda a direita a tramar?".

Durante o dia serão organizados outros debates: o antigo deputado do BE José Soeiro vai discutir "Novos direitos face ao calor extremo", Joana Mortágua falará com Rafael Medeiros num painel intitulado "Cuidado, estás a ser filmado" e o fundador do BE e historiador Fernando Rosas abordará o "Neofascismo e contrarrevolução".

De acordo com fonte oficial do partido foram registadas cerca de 400 inscrições este ano.