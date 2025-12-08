Putin, Zelensky, o TPI e os ativos russos. Guerra a leste divide António Filipe e Jorge Pinto

“Em, relação à Ucrânia, a minha posição é nem Putin, nem Zelensky. E a sua posição é por Zelensky”, acusou o candidato comunista.



“O que me surpreende é que não esteja ao meu lado no caso da Ucrânia”, afirmara, antes, Jorge Pinto, que, neste debate, se manifestou “a favor do uso dos ativos russos congelados” para ajudar à reconstrução da Ucrânia.







“A própria União Europeia quer usar esses ativos e não pode. A União Europeia está correta e há um Estado que não quer que aconteça, a Bélgica. Eu não faria piadas, ou ironizar, com levar Vladimir Putin ao Tribunal Penal Internacional. Aquilo que é muito claro é que quem é responsável pelo rapto de dezenas de milhares der crianças na Ucrânia tem de ir a tribunal, tal como Netanyahu e todos os responsáveis pelo genocídio em Gaza”, sustentou.

Eutanásia

Debate na íntegra

Convergências à esquerda?

“Ficávamos todos à espera de que algum messias descesse à terra ou então avançava. E eu avancei. Não o fazer seria, como diz a canção do Sérgio Godinho, ficar à espera do autocarro na paragem”.

O diferendo em detalhe



Num ataque ao seu adversário, o candidato comunista apontou neste cenário o “projeto de 800 mil milhões de euros para equipamentos militares de que o Jorge Pinto não se demarca, porque acha que a União Europeia deve militarizar-se”.



Sobre os 300 mil milhões de ativos russos congelados a soberanos e oligarcas e o seu uso para a recuperação ucraniana, Jorge Pinto sublinha que concorda plenamente, lamentando que um Estado esteja a bloquear essa solução, “no caso a Bélgica”.

Sobre a utilização dos ativos russos congelados para a reconstrução da Ucrânia, o candidato ironizou: “Eu não tenho dinheiro de oligarcas. Porque é que a União Europeia não faz isso? Não faz isso porque está manietada para não o fazer”, acusou.

Novo pacote laboral para a reconciliação no final



O candidato do Livre diz que já viveu no estrangeiro e que nunca viu nada que Portugal não pudesse ter.



Foi no tema da guerra na Ucrânia e do papel a desempenhar pela União Europeia no futuro do país invadido pela Rússia que António Filipe e Jorge Pinto mais se apartaram, esta segunda-feira à noite, no debate das eleições presidenciais emitido pela RTP.António Filipe advogou que. Ou seja, a condenação sem recuo do regime de Vladimir Putin e uma postura hesitante relativamente ao comportamento da máquina de guerra do Estado hebraico na Faixa de Gaza e na Cisjordânia., reforçou António Filipe, para estimar que “pode ser” que o adversário do Livre venha a arrepender-se de apoiar Volodymyr Zelensky., devolveria António Filipe.Quanto à utilização dos ativos russos congelados, o candidato secundado pelo PCP questionou: “Mas eu tenho alguma coisa a ver com os ativos russos? Eu não sou banqueiro. É o presidente da República português que vai decidir sobre os ativos russos? Não se entende”., propugnou.O primeiro tema lançado para o debate foi a eutanásia e a “iminência de haver um novo caminho lelegislativo”.“Eu, ao contrário de algumas opiniões que tenho ouvido,. Está em vigor, existe. O Tribunal Constitucional apontou dois aspetos desconformes à Constituição. Mas a minha opinião é que possível haver uma regulamentação”, respondeu António Filipe, para quem“Se fosse presidente da República, não teria suscitado a questão, porque creio que não estava em causa uma violação do direito à vida. Em todo o caso, o Tribunal Constitucional considerou que havia outras inconstitucionalidades”, prosseguiu.“Creio que não é uma solução, creio que há ângulos diversos de abordagem. Teria promulgado a lei. Acho que as inconstitucionalidades são expurgáveis por via da regulamentação.”.“Não acho que o tema tenha de voltar à Assembleia da República”, corroborou Jorge Pinto. “A minha posição é também clara: a da defesa da dignidade em todas as fases da vida das pessoas. Deve-se dar condições de dignidade. Também morrer com dignidade”., acrescentou.: “Fui o último a avançar, já na 25ª hora, porque esperei que houvesse uma candidatura capaz de agregar as esquerdas”.“A minha candidatura está a ir recuperar votos que poderia ir para outra candidatura”, propugnou o candidato que conta com o apoio do Livre, para recordar que, em eleições anteriores, o PCP acabou por sair em defesa de outras candidaturas.“Isso até demonstra que o PCP não recebe lições em matéria de convergência. Nós ainda não estamos nessa situação”, respondeu António Filipe.“A questão é qual seria o candidato capaz de ganhar as eleições à primeira volta com o apoio de todas as forças à esquerda. Isso não existe.”, carregou o candidato comunista., acentuou António Filipe.Definindo-se como “de esquerda”, António Filipe chamou a si um pensamento assenta numa “grande centralidade nos trabalhadores, nos direitos dos trabalhadores”. Para em seguida “saudar os trabalhadores que vão participar na greve geral”.“Eu sou patriota”, afirmou, por seu turno, Jorge Pinto., insistiu.“Nós acreditamos que Portugal deve ter uma voz, uma voz autónoma, sim, dentro do projeto europeu. Quero que a União Europeia possa reconstruir-se, estar em permanente construção e afirmar-se. Quero que Portugal, que o presidente da República Portuguesa tenha a firmeza de chegar a Bruxelas e dizer como é que o projeto europeu se pode distinguir dos projetos autoritários”.“Claro que é na União Europeia, não estou a aqui a defender que se saia da União Europeia.”, aclarou depois António Filipe.Sobre o cenário de apenas defender a continuidade na União Europeia por não existir uma alternativa, António Filipe apontou que aquilo que defende é que“O Estado português continua muito enfeudado às posições da União Europeia, embora tenha dado esse passo, muito tardiamente, com consequências muito limitadas até agora”, exemplificou, referindo o reconhecimento do Estado da Palestina, pedindo “uma posição do Estado português mais solidária com a Palestina”.Por outro lado,Em sua defesa, o candidato do Livre declarou que nesta questão da duplicidade de critérios, e admitindo que a União Europeia “terá” dois pesos e duas medidas, o que não aceita é que o projeto [europeu] não possa ser alterado:Ainda no tema da duplicidade de critérios,, para lançar um ataque a António Filipe: “O que me surpreende é que não esteja ao meu lado em relação à Ucrânia, onde também há um invasor e um invadido”.“É esta clareza que eu quero também, eu sou muito claro no respeito pelo Direito Internacional e, assegurou Jorge Pinto, para António Filipe negar.O candidato do Livre assegurou, no entanto, que sim, que António Filipe o fez, que “ironizou no Twitter e poderemos depois ver isso”. Acrescentou ainda que defende a ida ao TPI de Putin, como do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu e de todos os responsáveis pelo genocídio em Gaza.António Filipe procurou esclarecer que em relação a esta questão, a Ucrânia, “a minha posição é nem Putin nem [o presidente ucraniano, Volodymyr] Zelensky, e a vossa posição é Zelensky”, ao que Jorge Pinto retorquiu:, respondeu António Filipe, acrescentando que a questão não é essa: “Aquela guerra devia ter sido evitada em 2014, não era agora”.“E em 2022 podia ter sido evitada, mas não, qual foi a posição da União Europeia? Era preciso derrotar a Rússia a todo o custo até ao último ucraniano, e é essa a posição que o Jorge Pinto tem vindo a defender: estender uma passadeira vermelha ao senhor Zelensky, talvez se arrependa daqui a uns tempos. M”., sublinhou o candidato comunista, respondendo a uma questão do moderador que é tão crítico de Putin como de Zelensky.“Claramente, claramente., garantiu António Filipe para deixar uma questão em cima da mesa: “Quem é que aparece em fotografias com o senhor Putin até 2022?”.“Eu tenho alguma coisa a ver com os ativos russos? Eu não sou banqueiro”, reafirmou, argumentando que, apesar de instado nesse sentido enquanto candidato, não é o presidente português que vai decidir sobre essa matéria sobre a qual nem a União Europeia se entende.“A União Europeia está a tentar encontrar pretextos para continuar a guerra”, lamentou António Filipe, dizendo que “devia era fazer esforços, como fez o papa francisco, como faz Lula da Silva, como fazem quase todos os países do mundo menos a União Europeia para acabar de uma vez por todas com a guerra na Ucrânia”., propugnou o candidato comunista, acrescentando que sobre o plano de Donald Trump “tem todas as dúvidas do mundo. São as partes que têm de chegar a um acordo, não há alternativa”.Sobre o que considera ser “o papel de Portugal no mundo nas próximas décadas”,. Fez depois um ponto assente naquilo que é a sua posição nesta matéria: “Aquilo que eu defendo em qualquer parte do mundo é o direito à auto-determinação dos povos. Ponto final (..) que não haja uma única linha sobre o futuro da Ucrânia que não passe pelos ucranianos”.Neste momento do debate, quando Jorge Pinto se atribuiu uma posição de pacifista, António Filipe interrompeu-o para lhe lançar uma acusação:“O que eu quero é mudar o nosso modelo económico: que se caracterize pela aposta na ciência, na tecnologia, na inovação, pelo alto valor acrescentado e pelos altos salários”, explicou, criticando o anúncio a poucos dias da greve geral dos anúncios do primeiro-ministro de aumentos dos salários, mínimo e médio.. Levaria depois os seus argumentos e a sua opinião aos parlamentares da Assembleia da República.“Não devia esconder a minha opinião do país e dos trabalhadores.. Foi para isso que se fez o 25 de Abril”, assinalou António Filipe.O debate terminou com um último duelo, com