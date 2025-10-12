"Quatro anos decisivos". PR apela ao voto e alerta para o risco de desperdício do PRR

Questionado sobre a data prevista para as eleições presidenciais, o chefe de Estado disse que a data mais provável é 18 de janeiro. "Já disse que a minha inclinação é tendencialmente para o dia 18 de janeiro, mas estamos ainda longe, ainda estamos no dia do voto", afirmou.





O presidente da República disse ainda, depois de ter votado, que não está preocupado com a abstenção porque a campanha foi "muito mexida e participada", não vendo razões para, nomeadamente os jovens, não irem votar.Ora, os jovens, nas últimas eleições Legislativas mostraram uma participação crescente. Não há razão para, a nível local, que quem conhece muito melhor os candidatos e estão mais próximos, não haver um aumento também de participação", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.