"Quatro anos decisivos". PR apela ao voto e alerta para o risco de desperdício do PRR
Hugo Delgado - Lusa
O presidente da República apelou este domingo em Celorico de Bastos, no distrito de Braga, ao voto dos portugueses, alertando para o risco de desperdício dos fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que em parte "é gasta através das autarquias" para financiar as obras locais.
O presidente da República disse ainda, depois de ter votado, que não está preocupado com a abstenção porque a campanha foi "muito mexida e participada", não vendo razões para, nomeadamente os jovens, não irem votar.
"Foi uma campanha muito, muito mexida, muito participada, com debates, e mesmo a nível local, e com o interesse da gente nova. A grande dúvida era saber se os jovens se interessavam ou não. Ora, os jovens, nas últimas eleições Legislativas mostraram uma participação crescente. Não há razão para, a nível local, que quem conhece muito melhor os candidatos e estão mais próximos, não haver um aumento também de participação", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.
Questionado sobre a data prevista para as eleições presidenciais, o chefe de Estado disse que a data mais provável é 18 de janeiro. "Já disse que a minha inclinação é tendencialmente para o dia 18 de janeiro, mas estamos ainda longe, ainda estamos no dia do voto", afirmou.