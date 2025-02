Quatro demissões da Comissão Política do Bloco de Esquerda

Segundo estes quatro membros do Bloco, a recusa, na última reunião da Comissão Política, "de constituição de uma Comissão de Inquérito para avaliação e apuramento de responsabilidades coletivas e individuais no processo de despedimento de funcionários" constituiu "a gota de água que fez transbordar o copo".







"A situação agora vinda a lume relativa ao despedimento de funcionárias/os ultrapassa os limites do natural debate político interno e é apenas a ponta do iceberg de um padrão de comportamento do Secretariado Nacional. Constitui a gota de água que faz transbordar um copo cheio de atitudes condenáveis", referem, numa carta endereçada à Mesa Nacional.





A recusa de constituir uma comissão de inquérito determinou, assim, a "indisponibilidade para continuar a ser membros de um órgão esvaziado das suas competências e que, pela sua maioria, confere total cobertura a métodos, posições e decisões", às quais estes quatro elementos "se consideram estranhos".





"Enfrentar a crise que o Bloco atravessa exige coragem e humildade por parte da direção. Assumir erros implica, necessariamente, consequências que devem ser definidas de forma justa e fundamentada", acrescenta a nota.







Na moção conjunta, Elisa Antunes, Gabriela Mota Vieira, Pedro Soares e Ricardo Salabert escrevem também que "o Secretariado Nacional e os seus membros constituem-se como uma espécie de nomenclatura que está acima dos Estatutos, esvaziando na prática as competências democraticamente conferidas à Comissão Política".





A Mesa Nacional do BE elege de entre os seus membros uma Comissão Política, tendo em conta a proporcionalidade dos resultados eleitorais das diferentes moções apresentadas à Convenção Nacional, para tarefas de direção, representação e de aplicação das suas deliberações.