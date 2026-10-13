Política
Queixas de pensionistas chegam à Provedora de Justiça
O BE entregou na manhã desta terça-feira queixas de mais de 100 pensionistas.
Foto: António Antunes - RTP (arquivo)
O Bloco de Esquerda considera que a decisão é ilegal e pede à Provedora de Justiça que atue com "urgência".
Apelam ainda para que o presidente da República tenha uma voz firme sobre o tema.
O coordenador do BE acusa ainda a ministra do Trabalho de arrogância, depois de Maria da Palma Ramalho ter dito que o dinheiro não ia ser devolvido a nenhum pensionista.