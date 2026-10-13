Queixas de pensionistas chegam à Provedora de Justiça

Queixas de pensionistas chegam à Provedora de Justiça

O BE entregou na manhã desta terça-feira queixas de mais de 100 pensionistas.

RTP /

Foto: António Antunes - RTP (arquivo)

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Em causa está a notificação que os três mil reformados receberam da Caixa Geral de Aposentações a informar que teriam de devolver o dinheiro que receberam desde maio, devido a um alegado erro informático.

O Bloco de Esquerda considera que a decisão é ilegal e pede à Provedora de Justiça que atue com "urgência".

Apelam ainda para que o presidente da República tenha uma voz firme sobre o tema.

O coordenador do BE acusa ainda a ministra do Trabalho de arrogância, depois de Maria da Palma Ramalho ter dito que o dinheiro não ia ser devolvido a nenhum pensionista.
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