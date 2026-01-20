"Quero um presidente que seja de todos". Rui Moreira anuncia voto em Seguro na segunda volta

"Sem nenhum desprimor para com André Ventura, ele disse que não queria ser presidente de todos os portugueses, e eu quero um presidente que seja de todos, os que pensam como eu e os que pensam de forma diferente", referiu hoje à noite Rui Moreira na SIC Notícias.

Para o antigo autarca do Porto, António José Seguro dá essas garantias, manifestando que o irá "apoiar firmemente".

"Com todo o respeito por André Ventura, pelas pessoas que votaram nele, pelas pessoas que o apoiam, que eu não diabolizo de forma alguma e não compreendo a diabolização que se faz, mas eu estou noutro campo", vincou.

Rui Moreira lamentou a derrota de Luís Marques Mendes, de quem foi mandatário, assumindo que também faz parte desse resultado.

Também hoje na SIC Notícias o ex-deputado e ex-eurodeputado do CDS-PP Diogo Feio, que apoiou Marques Mendes, manifestou apoio na segunda volta a Seguro.

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16,%, à frente de Gouveia e Melo, com 12%, e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS, com 11%.

À esquerda, Catarina Martins (BE) teve 2%, António Filipe (PCP) teve, 1,6% e Jorge Pinto (Livre) 0,6%, que ficou abaixo do cantor Manuel João Vieira que conseguiu 1%. O sindicalista André Pestana recolheu 0,2% e Humberto Correia 0,08%.