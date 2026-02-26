Questionado sobre Passos Coelho. Ministro da Presidência diz que Governo faz sempre "ponderação de todas as medidas"

Apesar de considerar que Luís Montenegro teve "as melhores intenções" ao escolher Luís Neves para ministro da Administração Interna, Pedro Passos Coelho considerou que "não é bom sinal" a transição direta entre cargos.

O antigo primeiro-ministro acredita que a nomeação do até agora diretor nacional da Polícia Judiciária para ministro da Administração Interna abre um “precedente grave”. Pedro Passos Coelho não duvida das intenções do primeiro-ministro mas não deixou de criticar a decisão de Luís Montenegro.





"Relativamente às declarações em concreto do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, posso-lhe apenas dizer que não foram discutidas no Conselho de Ministros, não me vou pronunciar sobre as mesmas, sem prejuízo de ter pelo ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho uma grande consideração e estima pessoal e política", começou por afirmar o ministro.





Novamente questionado sobre estas declarações e se poderão provocar instabilidade na AD - como disse hoje o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro -, Leitão Amaro afirmou, em tom bem-disposto, até ficar surpreendido com a criatividade da comunicação social para colocar as mesmas perguntas de forma diferente.



"Não tenho mais nada a acrescentar, a cada reunião do Conselho de Ministros eu fico mais - além de feliz por o integrar - convicto da sua coesão, da sua estabilidade, da sua vontade de cumprir o Programa de Governo e da sua agenda transformadora, com olhos na única coisa que nos interessa, que é a vida dos portugueses, resolver os seus problemas e deixarmos um país melhor", afirmou.

