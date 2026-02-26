Questionado sobre Passos Coelho. Ministro da Presidência diz que Governo faz sempre "ponderação de todas as medidas"

O ministro da Presidência diz que o governo faz sempre uma "ponderação de todas as medidas políticas e legislativas". É a resposta de Leitão Amaro depois de ser questionado sobre as declarações de Passos Coelho. O ministro recusa-se a falar diretamente sobre o antigo primeiro-ministro, por quem diz ter "grande consideração e estima pessoal e política".

Apesar de considerar que Luís Montenegro teve "as melhores intenções" ao escolher Luís Neves para ministro da Administração Interna, Pedro Passos Coelho considerou que "não é bom sinal" a transição direta entre cargos.

O antigo primeiro-ministro acredita que a nomeação do até agora diretor nacional da Polícia Judiciária para ministro da Administração Interna abre um “precedente grave”. Pedro Passos Coelho não duvida das intenções do primeiro-ministro mas não deixou de criticar a decisão de Luís Montenegro.

"Relativamente às declarações em concreto do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, posso-lhe apenas dizer que não foram discutidas no Conselho de Ministros, não me vou pronunciar sobre as mesmas, sem prejuízo de ter pelo ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho uma grande consideração e estima pessoal e política", começou por afirmar o ministro.

Novamente questionado sobre estas declarações e se poderão provocar instabilidade na AD - como disse hoje o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro -, Leitão Amaro afirmou, em tom bem-disposto, até ficar surpreendido com a criatividade da comunicação social para colocar as mesmas perguntas de forma diferente.

"Não tenho mais nada a acrescentar, a cada reunião do Conselho de Ministros eu fico mais - além de feliz por o integrar - convicto da sua coesão, da sua estabilidade, da sua vontade de cumprir o Programa de Governo e da sua agenda transformadora, com olhos na única coisa que nos interessa, que é a vida dos portugueses, resolver os seus problemas e deixarmos um país melhor", afirmou.
