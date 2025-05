Questões de regime têm de ser discutidas com o PS, diz Carneiro

À chegada para um almoço com fundadores do PS, no parlamento, José Luís Carneiro foi questionado sobre uma eventual revisão constitucional, começando por defender que “há outras prioridades no país”, mas admitindo que “não depende da vontade do PS” que esta avance.“Se avançar a iniciativa de revisão constitucional, o Partido Socialista, do meu ponto de vista, foi o que transmiti à Comissão Nacional, deve colocar condições. E uma das condições é que o governo da AD estabeleça como seu parceiro de diálogo, nomeadamente nas questões de regime, o Partido Socialista”, defendeu.Para o socialista, “é impensável que se utilizem vias que possam colocar em causa este compromisso histórico que tem mais de 50 anos e que foi fundador das liberdades, direitos e garantias fundamentais” do país.José Luís Carneiro lembrou que os compromissos constitucionais e democráticos de Portugal “têm mais de 50 anos”.“Ou seja, foram compromissos estabelecidos entre o Partido Socialista, entre o Partido Social Democrata, entre os democratas cristãos. Compromissos, aliás, também estabelecidos na construção do projeto europeu. E daquilo que nós estamos a falar quando falamos da Constituição é desse compromisso fundador dos direitos, das liberdades fundamentais”, enfatizou.Para o candidato à liderança do PS, “é por esses valores” que se tem que continuar a lutar.“E o diálogo entre os dois principais partidos é essencial para garantir a honra e essa dignidade de todos quantos lutaram para que nos encontremos”, apontou.





