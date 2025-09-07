Raimundo acusa PS de parecer disponível para dar "as duas mãos" ao Governo

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, acusou domingo o PS de "parecer disponível para dar as duas mãos ao Governo", advertindo que a "política de direita não se combate dando-lhe a mão, mas sim travando-lhe o passo".
No discurso no tradicional comício da Festa do Avante, na Quinta da Atalaia, Seixal, Paulo Raimundo acusou o PS de "estar às cotoveladas com o Chega para ver quem é o mais cúmplice do Governo, para ver quem é o par favorito de um Orçamento do Estado" que, disse, servirá para "acelerar o desmantelamento do SNS, o ataque aos serviços públicos, para as privatizações" e para "manter um país assente nos baixos salários e pensões baixas".