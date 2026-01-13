Raimundo diz que Governo é que se autoexcluiu dos direitos de cinco milhões de trabalhadores

"O Governo autoexcluiu-se dos direitos daqueles que criam a riqueza e, portanto, é preciso uma grande lata para vir um membro do Governo, seja ele quem for, seja a ministra do Trabalho, seja o primeiro-ministro, afirmar que houve quem se retirasse das soluções", disse Paulo Raimundo durante a manifestação convocada pela CGTP contra o pacote laboral em Lisboa, em resposta à ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, que acusou a CGTP de ter abandonado as negociações.

"Quem se retirou das soluções foi o Governo", adiantou o líder do PCP, comentando as declarações da ministra do Trabalho, que afirmou também hoje que a CGTP se "auto afastou" das negociações da reforma laboral.

A CGTP e a UGT realizaram em 11 de dezembro de 2025 uma greve geral contra a proposta do Governo, a quinta a juntar as duas centrais sindicais, e o que não acontecia desde a paralisação conjunta de 27 de junho de 2013.

Desde que o anteprojeto foi apresentado, em 24 de julho de 2025, a CGTP tem realizado várias ações de luta para exigir a retirada da proposta.

A ministra do Trabalho tem vindo a reiterar que a CGTP se tem colocado à margem das negociações, enquanto a central sindical rejeita as críticas, indicando que o Governo não acolheu nenhuma das suas propostas e "bloqueou" a discussão.

A proposta, designada "Trabalho XXI", apresentada pelo Governo, já mereceu o `rotundo não` das centrais sindicais, que argumentam que é "um ataque" aos direitos dos trabalhadores.

Por outro lado, as confederações empresariais aplaudiram a reforma, ainda que digam que há espaço para melhorias.

As medidas desta proposta visam desde a área da parentalidade, passando pelos despedimentos, e até ao alargamento dos prazos dos contratos ou dos setores que passam a estar abrangidos por serviços mínimos em caso de grave.