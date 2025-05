O PCP diz que o Governo "não se vai aguentar" enquanto a vida dos portugueses não for estável. Depois de anunciar o chumbo ao Programa do Executivo, Paulo Raimundo promete várias formas de resistência à direita. Em Baleizão, e a assinalar os 71 anos do aniversário do assassinato de Catarina Eufémia, o secretário-geral comunista referiu que a direita "não engole" a resistência do PCP na Assembleia da República.