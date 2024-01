Raimundo diz que o verdadeiro "safanão nisto tudo" é com voto na CDU

José Sena Goulão - Lusa

À margem de uma ação de contacto com a população na rua mais comercial da cidade algarvia, Paulo Raimundo foi questionado pelos jornalistas sobre o chamado voto de protesto parecer estar, segundo as sondagens, a mudar da esquerda para a direita.



"O voto no PCP e da CDU é sempre um voto de protesto, que alia o protesto às soluções. Esta é a grande diferença. Aqueles que estão disponíveis para dar um safanão nisto tudo, como se costuma ouvir na rua, a única solução que têm é votar no PCP e na CDU", afirmou o dirigente comunista.