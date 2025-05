Numa arruada, o secretário-geral do PCP Paulo Raimundo parou para ouvir comerciantes e, pelo caminho, encontrou Júlio. Aos 78 anos, ele tem uma loja de roupa há 50 anos, que, lamenta, vai fechar no início do próximo ano.





Mas Júlio é também, coincidência, um antigo colega de Jerónimo de Sousa na tropa, com muitas histórias para contar.