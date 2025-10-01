Raimundo foi a Viana do Alentejo mostrar obra e que CDU "não perde sempre"

Tradicionalmente comunista, Viana do Alentejo, no distrito de Évora, foi conquistada pelo PS à CDU em 2009, tendo-se mantido em gestão socialista até às últimas eleições autárquicas, em 2021, quando a coligação PCP/PEV voltou a vencer no concelho.

Esta manhã, o secretário-geral do PCP esteve na vila para visitar a escola Dr. Isidoro de Sousa, que, no último mandato, foi totalmente renovada, com um orçamento de 3,6 milhões de euros, dos quais 1,2 foram financiados pelo município, num plano que tinha sido elaborado pela gestão PS, mas nunca executado.

"Foi uma obra de remodelação quase na totalidade: temos salas, o refeitório, a cozinha completamente renovados, uma biblioteca excelente... Foi praticamente 90% da escola. Chegámos à conclusão, no final, de que mais valia termos derrubado [a escola] e termos começado de novo do que estar a fazer esta remodelação", resumiu aos jornalistas o atual presidente de Câmara de Viana do Alentejo, Luís Miguel Duarte, que se recandidata ao cargo.

Aos jornalistas, o secretário-geral do PCP defendeu que esta obra mostra que "o Governo transferiu as dores de cabeça para os municípios, mas não transferiu os medicamentos", numa alusão à transferência de competências, processo que começou em 2018.

"Portanto, foi preciso que o município, esta autarquia da CDU, retirasse a obra da gaveta em que estava há demasiados anos, na gestão anterior do PS, e transformasse uma necessidade numa realidade", defendeu Paulo Raimundo, aproveitando para salientar que o caso de Viana do Alentejo contraria a tese de que a CDU está em declínio eleitoral.

"É bom termos presente que nós vencemos a autarquia de Viana do Alentejo em 2021. Eu sei que há uma linha em que nós perdemos sempre. Mas aqui ganhámos, e estamos muito confiantes de que vamos renovar, porque a obra está à vista", defendeu.

Além da obra de remodelação da escola, Luís Miguel Duarte disse aos jornalistas que a câmara cedeu 15 lotes a jovens no último mandato, por um valor entre 7.200 e 10.500 euros, para que possam construir as suas casas em Viana do Alentejo.

"Isto levou-nos a assegurar que pelo menos 15 jovens vão investir aqui, vão fazer aqui a casa deles e vão certamente ficar no nosso concelho", referiu Luís Miguel Duarte, que frisou que, no próximo mandato, tenciona alargar esta iniciativa também à freguesia de Alcáçovas.

Paulo Raimundo considerou que, numa altura em que a questão da habitação "tem sido muito badalada nos últimos dias", é importante olhar para a iniciativa que está a ser levada nesta câmara da CDU.

"É uma iniciativa de disponibilização de lotes para que os jovens possam construir [casas] a preços simbólicos -- não é rendas de 2.300 euros, é preços simbólicos -- para que aqui se fixem, trabalhem e ajudem a construir um concelho melhor", disse.

O secretário-geral do PCP considerou que Viana do Alentejo mostra que a obra da CDU está "ao serviço das populações" e é uma das razões pelas quais está "muito confiante" de que a coligação vai conseguir reforçar a votação nas câmaras que já detém, mas também vencer em concelhos onde não "vence há muito tempo" ou que nunca teve.

"Às vezes não há bem a noção daquilo que é feito em cada uma das terras, em prol das populações e o nosso papel também é valorizar o nosso trabalho. Se nós não valorizarmos, ninguém valoriza", disse.