Raimundo não admite que "ponham em causa a nossa obra ao serviço do povo"
Foto: Isabel Cunha - Antena 1
Em Serpa bastião CDU desde o 25 de Abril, Paulo Raimundo deixou um aviso aos adversários de que não admite que ponham em causa a obra feita pela CDU nas autarquias. Uma obra com identidade, "construída a pulso e ao serviço do povo".
A coligação de esquerda candidata à Câmara, o antigo deputado João Dias tem uma ambição, levar o ensino superior para o concelho, e tem também um hino feito à medida.