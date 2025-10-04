Raimundo não admite que "ponham em causa a nossa obra ao serviço do povo"

por Isabel Cunha - Antena 1

Foto: Isabel Cunha - Antena 1

Em Serpa bastião CDU desde o 25 de Abril, Paulo Raimundo deixou um aviso aos adversários de que não admite que ponham em causa a obra feita pela CDU nas autarquias. Uma obra com identidade, "construída a pulso e ao serviço do povo".

No maior jantar comício da campanha da coligação de esquerda, até ao momento, cerca de 400 pessoas encheram o parque de feiras e exposições da cidade, o secretário-geral do PCP exigiu que o Governo avançasse com a construção do novo hospital na cidade.

A coligação de esquerda candidata à Câmara, o antigo deputado João Dias tem uma ambição, levar o ensino superior para o concelho, e tem também um hino feito à medida.

