Rangel diz que ameaça híbrida da Rússia é extremamente inquietante

"Tem havido em todos os países atividade híbrida largamente suspeita de ter a mão da Federação Russa", comentou hoje Paulo Rangel, durante uma audição na comissão parlamentar de Assuntos Europeus.

O incidente em Leipzig, ocorrido em agosto, poderia ter causado "danos gravíssimos", já que o drone continha explosivos, mencionou.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) chamou por isso o representante diplomático russo em Lisboa, como uma "advertência diplomática", disse aos deputados.

Instado a comentar críticas do diplomata russo e do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo ao Governo português, Rangel comentou que Portugal "tem aprovado todos os pacotes de sanções" da União Europeia (UE).

"Isso não pode ser bem visto pelo senhor Putin", disse, referindo-se ao Presidente russo.

Rangel quis no entanto deixar claro que "Portugal não está contra a Rússia, mas contra o regime".

"Temos de distinguir entre um regime altamente ditatorial, que viola o Direito Internacional, e o povo russo, com o qual queremos ter as melhores relações" após o fim da guerra na Ucrânia, comentou.

Os partidos com representação na comissão de Assuntos Europeus concordaram sobre a gravidade do ataque e a ameaça que representa para os países europeus.

Pelo Chega, Pedro Correia declarou que o ataque significa "um novo patamar de perigo" e recordou que Portugal "é um país fundador da NATO", além de defender "um apoio inabalável à Ucrânia".

Rangel disse estar "satisfeito com o alinhamento" do Chega quanto à NATO e à Ucrânia, salientando que o partido de André Ventura "rejubilou" com a vitória do Alternativa para a Alemanha (AfD, extrema-direita) no passado domingo no estado alemão da Saxónia-Anhalt.

O ministro apontou que o partido alemão defende "o fim de todo o apoio à Ucrânia, a importação de gás e petróleo russo já, introdução do russo nas escolas, fim do ensino da Segunda Guerra Mundial, e que é antissemita".

"Como é que podem dizer que estão ao lado da Ucrânia e fazem declarações públicas sobre um partido que é completamente pró-Rússia e anti-Ucrânia? Têm de se decidir se às segundas, quartas e sextas estão a favor da Ucrânia e às terças, quintas e sábados estão a favor da Rússia", considerou Rangel, criticando o que disse ser "uma ambiguidade, para ser benevolente".