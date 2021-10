Rangel rejeita solução "pouco democrática e coxa" de Bloco Central

"Para mim, enquanto candidato a líder do PSD, está fora de questão dar a mão ao PS e a António Costa e fazer renascer um Bloco Central de partidos e interesses", afirmou, em conferência de imprensa na sequência do `chumbo` do Orçamento do Estado para 2022.

Para o eurodeputado, "o voto no PS e António Costa é inútil à esquerda, porque já não há entendimento possível com o Bloco e o PCP".

"Inútil à direita, porque recusaremos sempre uma solução pouco democrática e coxa de Bloco Central", afirmou, classificando-a também como "perniciosa".