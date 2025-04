RASI. Apagão do capítulo sobre a extrema-direita decidido por gabinete coordenador de segurança

Foto: António Antunes - RTP

O apagão ao capítulo sobre a extrema-direita do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) foi uma decisão tomada em reunião do gabinete coordenador de segurança. Estrutura que integra as polícias, o Governo e os serviços de segurança interna. Todos sabiam da retirada desta informação do relatório.