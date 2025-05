Raul Vaz vê "algum cinismo" no anúncio de candidatura Gouveia e Melo

"A minha decisão é avançar com a minha candidatura à Presidência da República. Ela será anunciada formalmente no dia 29 de maio", adiantou o almirante, em declarações à Rádio Renascença.O comentador de política da Antena 1, Raul Vaz, considera que Henrique Gouveia e Melo só confirma esta quarta-feira o que o país já sabia.E com um candidato sem passado político na corrida a Belém, o comentador Raul Vaz admite que algo pode mudar na realidade política do paísA análise do comentador de política da Antena 1 na tarde em que Herique Gouveia e Melo anunciou que será candidato à Presidência da República. A candidatura será anunciada formalmente no dia 29 de maio.