Fabian Figueiredo, deputado do Bloco de Esquerda, considera que o "governo decidiu enviar, uma das piores representações da governação em Portugal" e recorda que enquanto ministra, Maria Luís Albuquerque foi "uma agente da troika".

O deputado do BE frisa ainda que foi enquanto Maria Luís Albuquerque esteve no Governo que "milhares de portuguesas e portugueses" emigraram, "sobretudo os jovens". "Um período de má memória".