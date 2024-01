Recados à classe política. Marcelo avisa que espera "mais ou melhor" em 2024

Durante o evento realizado no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, por ocasião do Seminário Diplomático e sem a comunicação social presente,Adiante,

O discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, que se prolongou por cerca de 13 minutos, foi divulgado no canal do YouTube da Presidência da República.



Quanto ao que, na legislatura que se seguirá às eleições antecipadas, Marcelo referiu o“Os portugueses partilham todos estes desideratos.. Ou seja, dirão que arquitetura quererão ir construindo para manter, alicerçar a garantia fundamental de um Orçamento do Estado aprovado, de uma situação económica e social estabilizada”, completou.e agradeceu ao ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, presente na Ajuda, “a determinação, a capacidade analítica e energia inesgotável”.

“Vai ser um ano marcante”

No ano que agora se inicia, continuou Marcelo, realizam-se igualmente eleições para o Parlamento Europeu e as presidenciais nos Estados Unidos., nas palavras do presidente.Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se à continuidade da política externa como “um dos trunfos” do país e destacou António Guterres, secretário-geral da ONU, entre os nomes portugueses como “protagonismo internacional”. Reconheceu-lhe “coragem serena” em “tempos de guerra, drama, tragédia e emoção”.“É com júbilo que sempre esperamos mais um exemplo de serviço a muitos mais do que nós por parte de quem já longa e proficuamente serviu os portugueses”, enfatizou ainda.O presidente da República quis salientar, por último, os cerca de 900 anos de História de Portugal:

c/ Lusa