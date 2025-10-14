Recontagem à vista em Braga e reflexão autárquica nos partidos

O líder da concelhia do PS bracarense disse à RTP que, tendo em conta a proximidade do resultado, vai usar os instrumentos legais para assegurar a "fiabilidade e a transparência" do ato eleitoral. Votaram em Braga 107 mil eleitores e a diferença entre o PS e o PSD foi de 0,26 pontos percentuais.



O PSD venceu a Câmara de Braga por uma diferença de apenas 276 votos. Por isso, esta terça-feira, quando se realizar a assembleia de apuramento geral, presidida por juiz, os socialistas apresentam o pedido de recontagem de um conjunto de mesas do concelho.





Três partidos vão refletir sobre os resultados eleitorais autárquicos esta terça-feira.



A comissão permanente do PSD vai analisar a conquista do maior número de câmaras municipais: foram 136.



Com a vitória no maior número de autarquias, o PSD tem caminho aberto para suceder ao PS na liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). E até já tem quem esteja disponível para a função.



Pedro Santana Lopes não descarta a hipótese de se candidatar à presidência da ANMP, em declarações no canal NOW.



Nos últimos 12 anos, a liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses esteve nas mãos do PS.



A Comissão Política Nacional socialista vai analisar os resultados eleitorais e debater a posição do partido sobre a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano. Os socialistas deixaram de ser a principal força autárquica no país e ficaram com a presidência de 128 câmaras.



Durante a tarde, o PCP junta o Comité Central também para olhar para o desfecho das autárquicas. A CDU, coligação com os Verdes, ficou à frente de 12 autarquias e sem nenhuma capital de distrito.



A nível nacional destacam-se alguns números. Por exemplo, oito câmaras municipais mudaram pela primeira vez de cor política.



Por outro lado, 15 câmaras permanecem fiéis ao mesmo partido desde 1976. As 15 dividem-se entre PSD, PS e CDU.



Fiéis ao PSD permanecem as autarquias de Câmara de Lobos e Calheta, na Madeira, Boticas e Valpaços (Vila Real), Arcos de Valdevez (Viana do Castelo), Santa Maria da Feira (Aveiro) e Oleiros (Castelo Branco).



São socialistas desde sempre as câmaras de Gavião e Campo Maior, no distrito de Portalegre, Alenquer, distrito de Lisboa, e Olhão e Portimão, no distrito de Faro.



Os concelhos de Palmela e Seixal, no distrito de Setúbal, permanecem um bastião da CDU.



Pelo menos 13 antigos presidentes de Câmaras Municipais conseguiram ser eleitos no domingo, enquanto mais de 20 que já presidiram a municípios foram derrotados nestas eleições autárquicas.



Vários presidentes de câmara eleitos nas autárquicas de domingo têm processos judiciais e investigações criminais em curso.





Outros vão tomar posse depois de terem sido condenados ou absolvidos pelos tribunais.



c/ Lusa







