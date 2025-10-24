Recontagem em freguesia de Lisboa. Constitucional aceitou recurso da CDU

Nesta freguesia a CDU teve um voto nulo validado a seu favor, enquanto ao Chega aconteceu o contrário. A diferença que era de três votos de vantagem do Chega, é encurtada para apenas um.



Será agora feita a recontagem na secção de voto n.º 28 da freguesia de São Domingos de Benfica.



Com esta decisão, a CDU continua a ter possibilidade de reeleger a vereadora Ana Jara que tinha perdido o lugar no executivo municipal para o segundo vereador do Chega.