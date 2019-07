Rede de Teatros e Cineteatros. BE quer financiamento independente

DR

É um projeto de lei do Bloco de Esquerda que inclui propostas do PS.



O deputado do Bloco de Esquerda, Luis Monteiro, explica à Antena 1 que amanhã, na votação, o partido vai tentar salvar o artigo sétimo, um artigo que o PS queria eliminar e que pretende garantir que a rede tenha um financiamento independente.



De acordo com a proposta, a adesão à rede é voluntária e progressiva, mas vai necessitar sempre de uma credenciação. No processo legislativo desde outubro, o documento inicial sofreu alterações, contou com propostas apresentadas pelo PS e modificações do BE depois de terem sido pedidos contributos e pareceres a entidades do setor, como o sindicato CENA-STE, a Plateia - Associação de Profissionais das Artes Cénicas, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Artemrede e o Ministério da Cultura.