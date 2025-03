"Redução de IRS ambiciosa" ao longo da próxima legislatura, promete ministro das Finanças em caso de vitória da AD

Em entrevista à Antena 1 e ao, Miranda Sarmento lembra que, dos três mil milhões de euros de redução do IRS previstos até 2028, já foi possível reduzir 1,8 mil milhões e para o futuro, se o PSD for governo, a redução será feita com "", mas de "", abrangendo sobretudo a classe média porque, adianta, ""., Joaquim Miranda Sarmento diz que ainda está em análise para verificar separa que possa ser adicionada uma maior redução de imposto.de canalizar parte dos dividendos da Caixa Geral de Depósitos (CGD) para as autarquias financiarem habitação, Miranda Sarmento diz que é uma, com a extensão do acordo de rendimentos até 2029 e se a situação económica do país for favorável, opara acima do previsto.e que os processos que agora foram interrompidos serão retomados se a AD ganhar as eleições, logo que o governo tome posse. Lembra que a, cerca de metade dos trabalhadores da Administração Central.", mas deixa ao critério dos portugueses a escolha ou não de uma maioria absoluta."." e que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) será executado todo na parte de subsídios e, se não a totalidade, numa parte significativa de empréstimos."., Joaquim Miranda Sarmento remete para abril uma decisão sobre a cláusula de derrogação do PEC, posição que só será tornada pública depois de" e que com equilíbrio é possível reforçar o Estado social e investir mais em Defesa., o ministro das Finanças adianta que- depende das condições de mercado.

Entrevista do ministro das Finanças às jornalistas Rosário Lira, da Antena 1, e Maria Caetano, do Jornal de Negócios.