Reformar o Estado não significa "reduzir o Estado mas restaurar a sua eficácia"

"Transformar Portugal porque não estamos aqui para durar, gerir ou manter. Estamos aqui para dialogar, decidir e fazer", afirmou Luís Montenegro, na sua intervenção inicial na apresentação do programa do XXV Governo Constitucional, que será debatido entre hoje e quarta-feira no parlamento.

Sobre a reforma do Estado, um dos dez eixos prioritários do programa do Governo, Montenegro quis deixar um alerta.

"Não se trata de reduzir o Estado, mas de restaurar a sua eficácia e de lhe devolver a autoridade", disse.