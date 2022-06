Reformas "adiadas por clara impossibilidade de concretização"

Lusa

A ministra da Saúde garante que o Governo tem uma "visão estratégica" para resolver os "problemas estruturais" do SNS, mas a pandemia e a situação política que levou à queda do anterior executivo, no final do ano passado, foram "circunstâncias" que atrasaram a implementação desse plano, "por clara impossibilidade de concretização".