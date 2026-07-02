Reformas para o setor da saúde vão ser anunciadas no final de julho

Em entrevista à rádio Renascença e ao jornal, o ministro da Reforma do Estado não quis confirmar se haverá uma fusão entre a Direção-Geral da Saúde e o Instituto Ricardo Jorge e deixa o anúncio da reforma para o primeiro-ministro.Defende, no entanto, que as mudanças sejam feitas antes do pico de pressão dos hospitais com a gripe no inverno."Estamos agora no momento adequado para lançar e concretizar essa reforma", afirmou.