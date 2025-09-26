Em direto
Gabrielle nos Açores. Os efeitos da depressão pós-tropical

Reitores e investigadores enviam carta a Belém a alertar para perigo do fim da FCT

por Teresa Correia - Antena 1

Foto: National Cancer Institute - Unsplash

Preocupados com a intenção do Governo de extinguir a Fundação para a Ciência e Tecnologia, vários reitores e investigadores enviaram uma carta ao presidente da República em que alertam para os perigos do fim da entidade.

Estas personalidades ligadas ao ensino superior temem que a medida, que consideram radical, possa comprometer a produção científica.

Marcelo Rebelo de Sousa está a analisar o diploma do Governo que cria a Agência de Investigação e Inovação (AI2), que vai integrar as competências da até agora da FCT e da Agência Nacional de Inovação. Um documento que o presidente já admitiu vetar.

Na quinta-feira, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, pediu "uma ponderação" ao presidente da República sobre o diploma, admitindo solicitar no futuro a sua apreciação parlamentar, caso o documento seja promulgado.

