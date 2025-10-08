Relação com Governo será tão mais firme quanto "mais próximas e coincidentes" forem ideias

Luís Montenegro participou hoje num almoço-comício em Castelo Branco, de apoio ao candidato apoiado por PSD e CDS-PP e por um movimento independente, José Augusto Alves.

Como tem feito noutros locais, brincou com a sua dupla condição de líder partidário e chefe do Governo.

"Como presidente do PSD, com a relação privilegiada que o residente do PSD tem com o primeiro-ministro, posso dizer-vos que estou absolutamente seguro que haverá uma relação de parceria muito estreita entre os poderes públicos, nos vários patamares da decisão", começou por dizer.

Montenegro acrescentou que "o presidente do PSD sabe que o primeiro-ministro respeita e encara qualquer que seja o Presidente da Câmara Municipal".

"É sua obrigação, seja de que partido for, também é sua obrigação, mas é importante que se saiba que essa relação estará tão mais consolidada, firme e com a capacidade de intervir mais profundamente, quanto as ideias, os princípios, os objetivos forem também mais próximos e mais coincidentes. É natural", considerou.