Está apresentado o relatório preliminar da Comissão de Inquérito à gestão da TAP. O documento, com 180 páginas, retrata o que aconteceu nas quase 170 horas de audições no Parlamento.

O relatório iliba o Governo do valor da indemnização paga a Alexandra Reis e diz que não houve "ingerência política das tutelas" na gestão da TAP.



A relatora do relatório, deputada socialista, deixou de fora o episódio que envolveu o ministro João Galamba e o adjunto Frederico Pinheiro, bem como a atuação do SIS.