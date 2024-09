Fotos: AFP

O PS desafia o primeiro-ministro a esclarecer se mantém a confiança no ministro das infraestruturas para fazer uma nova privatização da TAP. O PSD diz que Miguel Pinto Luz tem todas as condições para se manter as funções. Já os restantes partidos da oposição querem ouvir Maria Luís Albuquerque, Pinto Luz e o diretor da Inspeção-Geral das Finanças no Parlamento.