Remodelação governamental. Presidente da República confirma nomes dos novos secretários de Estado

É a primeira mudança na composição do governo liderado por Luís Montenegro: "o Presidente da República deu o seu acordo à proposta do Primeiro-Ministro relativa a alterações na composição do Governo", pode ler-se no site da presidência.





Silvério Regalado é o nome escolhido para substituir Hernâni Dias, que estava na secretaria de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território.





Na pasta da Admnistração e Inovação Educativa Pedro Cunha vai ser substituído por Maria Luísa Oliveira. Filipa Lima vai ocupar a secretario de Estado da Segurança Social, substituindo Jorge Campino.





Outras três pastas sofreram alterações. Carla Rodrigues vai ser a nova secretária de Estado Adjunta e da Igualdade, com Carla Mouro a ser exonerada. Na Energia, Jean Barroca vai ocupar o cargo que era de Maria João Pereira e na secretaria de Estado da Cultura, Alberto Santos vai ocupar o cargo que era de Maria de Lurdes Craveiro.





São seis as mudanças no governo da AD, sendo que a posse dos novos membros do executivo vai acontecer esta quinta-feira, por volta das 17h30, no Palácio de Belém.