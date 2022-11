Remodelação no Governo. Novos secretários de Estado tomam posse na sexta-feira

(em atualização)



A presidência da República confirma esta terça-feira a exoneração dos secretários de Estado dos Assuntos Fiscais, da Economia e do Turismo, Comércio e Serviços.

Até ao momento, o Governo de António Costa contava com António Mendonça Mendes para a pasta dos Assuntos Fiscais.



O governante substitui Miguel Alves, secretário Adjunto do primeiro-ministro, que apresentou a demissão no início de novembro após ter sido acusado pelo Ministério Público no âmbito de um processo relacionado com o tempo em que era presidente da Câmara de Caminha.