Rentrée do BE quer "relançar" o partido e "refletir sobre esquerda de forma crítica"

Em declarações à RTP Antena 1, a dirigente bloquista Andreia Galvão sublinha que o evento será acima de tudo um "momento de escuta" com militantes e com "pessoas que não partilham a mesma linha política", mas que têm "contributos importantes" para fazer o partido refletir.





"É um momento importante até para relançar o Bloco na política e a esquerda em geral, refletir sobre a esquerda de forma crítica e construtiva e pensar como é que se pode voltar a criar uma política de esperança", sublinha Andreia Galvão, destacando a "redução de direitos" a que o país está a assistir, "da PSU à Segurança Social, ao ensino, aos direitos de circulação".

Pelo programa de dois dias passam vários atuais e antigos dirigentes do BE, mas também nomes de outros quadrantes políticos. A socialista Alexandra Leitão, a antiga deputada do PCP Rita Rato e a ex-líder bloquista Mariana Mortágua são alguns dos nomes que vão participar na 'rentrée'.





"O objetivo do Bloco não é só se eleger, é realmente conseguir efetivar mudanças significativas para a vida das pessoas. E isso, especialmente neste momento, mas em geral, tem que ser sempre feito em convergências em alguns momentos. É um sinal importante mostrar que as linhas partidárias não se sobrepõem a esta necessidade de ter um programa que melhore a vida das pessoas", refere a dirigente que em setembro regressa ao parlamento para substituir Fabian Figueiredo durante um mês.





O Fórum Socialismo decorre este fim-de-semana na Escola Secundária Sebastião da Gama, em Setúbal. O discurso de encerramento caberá ao coordenador do partido, José Manuel Pureza, no domingo.