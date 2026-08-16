Rentrée do PS. Carneiro aponta para país "sem rumo estratégico" e Governo "desligado da realidade"

Caneiro questiona compra de ações da REN





Num país com a economia “a cair”, José Luís Carneiro fala de um país que perdeu competitividade nos mercados externos e que continua a bloquear as propostas do PS para responder aos problemas provocados pelo aumento de custo de vida.





O secretário-geral do PS incitou o Governo a apresentar um Orçamento do Estado "competente" e desafiou o primeiro-ministro e presidente do PSD a dizer se está disponível para uma revisão constitucional com o PS, salientando que são os dois partidos "fundadores da democracia portuguesa".

Apreciação parlamentar à nova lei orgânica do INEM

Ainda neste tema, o secretário-geral do PS anunciou que o partido vai fazer uma apreciação parlamentar em relação ao decreto que define a reorganização do INEM.





O novo decreto-lei do Governo, considerou, prevê uma "redução de meios" ao serviço do instituto, colocando em causa a "previsibilidade e a segurança do socorro" às populações.



Quanto à habitação, Carneiro enfatizou o aumento de custos nos últimos dois anos de Governo AD e as “políticas erradas” do Executivo ao responder “do lado da procura”.