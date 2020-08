Rentrée do PS: Vencer pandemia, recuperar país e cuidar do futuro

António Costa abriu esta segunda-feira a conferência nacional do PS com os três grandes objetivos do partido para os tempos que se seguem: vencer a pandemia de Covid-19, recuperar o país e cuidar do futuro. O primeiro-ministro e secretário-geral do Partido Socialista relembrou que "não podemos ter ilusões" quanto à crise pandémica, pelo que todos os esforços continuam a ser necessários.