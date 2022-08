Rentrée política. Montenegro estreia-se como líder do PSD na Festa do Pontal

Luís Montenegro estreia-se esta noite como líder do PSD na Festa do Pontal. Poucos foram os presidentes do partido que não marcaram presença, nos vários formatos que a festa já teve. Este ano marca o regresso da iniciativa depois da pandemia e também o regresso ao Calçadão de Quarteira.