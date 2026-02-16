"Repto ao Governo". Ventura apela a prolongamento de isenção de portagens e calamidade

"As pessoas não estão a ter as moratórias para pagar as suas casas, porque não têm o estado de calamidade, e estão a ter que pagar duas casas, a sua, que está destruída, e outra para onde tiveram que ir e todas as despesas de reconstrução", apontou o ex-candidato à Presidência da República.



"É importante que o Governo, pelo menos até ao fim do mês, prolongue o estado de calamidade porque o país está numa situação de calamidade", insistiu.



"Acho que isso nos envergonha um pouco a todos nós, políticos nacionais, que têm responsabilidades nacionais, quer deputados, quer membros do Governo, e eu queria deixar este repto ao Governo de pelo menos até ao final do mês isentarmos as portagens em todas estas zonas afetadas", clamou.



O presidente do Chega pretende que o Governo prolongue quer a isenção temporária de portagens nos concelhos mais afetados pelo mau tempo, quer a situação de calamidade.O apelo de André Ventura foi deixado em Condeixa, onde visitou os Bombeiros Voluntários locais: "Queria deixar este repto de prolongarmos o estado de calamidade até ao final do mês.".