Resposta a discurso do Pontal. PS condena "dimensão da cambalhota fiscal" do PSD

A resposta à intervenção de Luís Montenegro coube a Porfírio Silva, membro da Comissão Permanente do PS.“Isso é preocupante, porque”, prosseguiu, para depois insistir na ideia de que “as ideias sobre fiscalidade são uma verdadeira cambalhota política”.

“Essa ideia do excedente é uma ideia completamente errada para quem olha para os números”, advogou Porfírio Silva, referindo-se a uma das propostas avançadas por Luís Montenegro no Pontal: o financiamento de uma redução de 1.200 milhões de euros no IRS “com o excedente que o Estado está a arrecadar em receitas fiscais”.

“Na última proposta eleitoral que o PSD apresentou ao país, o que se dizia era. Agora é tudo o contrário”, notou o dirigente socialista.“Na realidade, aquilo que o PSD propôs quando apresentou, a última vez, uma proposta aos portugueses era que em 2025 haveria uma baixa de cerca de 400 milhões de euros no IRS e, em 2026, uma outra baixa de cerca de 400 milhões de euros.”, argumentou.“O que é mais surpreendente nesta cambalhota fiscal é que não é porque tenham desaparecido as pessoas que estavam lá quando fizeram as propostas anteriores.”, criticou.

Acusando o líder do PSD de encarar o Estado como “um saco”, Porfírio Silva sustentou que o Governo “tem sabido fazer frente” aos efeitos da pandemia da covid-19 e, posteriormente, da guerra na Ucrânia, usando o excedente para tal.



“Francamente, nós não percebemos que um partido que tem historicamente a importância que o PSD tem na democracia portuguesa, um partido com responsabilidades de governo, que já governou muitas vezes, que esqueça tudo isso e que continue, por exemplo, a esquecer que Portugal nunca teve um período de convergência com a União Europeia, ou seja, a crescer mais do que a média da União Europeia, como neste período da governação de António Costa. E continuar a dizer que os portugueses continuam a empobrecer”, redarguiu.Questionado pela RTP sobre o cenário de uma diminuição da carga fiscal em Portugal e as críticas do PSD à implementação dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência, o dirigente socialista propugnou que “um dia o país verá” os resultados deste mecanismo, tal como a direção dos social-democratas.“Quanto à questão da baixa dos impostos, por um lado, já baixámos impostos, sobre o rendimento das pessoas, das empresas, e vamos continuar a baixar os impostos. Esse é o caminho que vamos continuar a fazer”, reiterou.