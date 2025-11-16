Política
Presidenciais 2026
Resposta a Marques Mendes. Ventura pergunta o que é "ter nível para ser presidente da República"
André Ventura esteve este domingo em Águeda, onde juntou algumas dezenas de pessoas numa arruada pelo centro da cidade. Em declarações aos jornalistas, o líder do Chega lamentou as declarações de Marques Mendes, que afirmou que Ventura "não tem nível" para ser presidente da República.
E deixou uma questão a Marques Mendes: "O que é que é ter nível para ser presidente da República?"
"Nunca se viu tamanha desconsideração pelo voto", disse ainda.