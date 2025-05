Retirado em braços. André Ventura sentiu-se mal durante discurso em Tavira

(em atualização)

André Ventura discursava esta noite quando cerca das 21h10 parou de falar. Foi logo amparado por elementos da comitiva e retirado do local, para o exterior do Parque de Feiras e Exposições de Tavira.Pedro Pinto, lider da bancada do Chega, falou aos presentes no jantar-comício já depois de André Ventura ser conduzido ao hospital: "Não se preocupem que vamos ganhar as eleições do próximo dia 18 de maio".

Várias ambulâncias acorreram ao local





No total chegaram a ser seis operacionais: dois bombeiros dos Voluntários de Tavira na ambulância dos bombeiros, dois profissionais do INEM, um enfermeiro e um técnico de emergência pré-hospitalar na ambulância do INEM (com suporte imediato de vida) e um médico e um enfermeiro no carro do INEM.

Acorreram ao local elementos dos Bombeiros Municipais de Tavira, que estão a assistir o presidente do Chega no local, assim como um ambuância do INEM de suporte de imediato de vida.