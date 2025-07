"Retrocesso". Mariana Vieira da Silva critica alterações à disciplina de Cidadania

É a reação dos socialistas depois de o Ministro da Educação ter confirmado que o novo guião proposto para a disciplina, que vai ficar em consulta pública até dia 1 de agosto, elimina os conceitos de sexualidade e saúde sexual.Mariana Vieira da Silva, vice-presidente da bancada parlamentar do PS, avisa que as alterações propostas podem levar a um agravamento das crises de saúde pública no país.A coordenadora do PS para a área da saúde considera que as alterações propostas representam um recuo de mais de 40 anos na educação dos jovens. Este é mais um passo da AD na direção do Chega.