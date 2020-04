Reunião no Infarmed. Chega quer que quadro legal futuro fique bem delimitado

André Ventura levantou dúvidas sobre o fim do estado de emergência e a provável adoção do estado de calamidade, deixando perguntas sobre os limites do quadro legal em que Portugal vai estar. Isto porque há medidas como a restrição de circulação, que alguns constitucionalistas dizem não poder ser impostas fora do quadro legal do estado de emergência, que vão ser necessárias agora que o bom tempo se aproxima.