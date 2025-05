Revisão constitucional não é prioridade, descarta Montenegro

“Não vamos celebrar nenhum acordo permanente de governação nem de incidência parlamentar com nenhuma força política, vamos dialogar com todas as forças políticas na procura das melhores soluções legislativas e governativas para responder às necessidades dos portugueses”, proclamou Montenegro, após uma audiência com o Chefe de Estado, já depois de publicada uma nota oficial no site da Presidência a dar conta da conta da sua indigitação como chefe do próximo governo.



Destacando o facto de que a AD tem “mais 31 deputados que a segunda força política com representação parlamentar e mais 33 deputados que a terceira”, o primeiro-ministro garantiu que o governo vai “dar sequência ao trabalho realizado” ao longo do último ano, para dar resposta às "principais preocupações” dos cidadãos: “aumentar os rendimentos de trabalhadores e pensionistas” e a capacidade das empresas atraírem novos investimentos […] transformar o Serviço Nacional de Saúde, dar qualidade e exigência à escola pública, executar o plano de investimento público no setor da habitação, favorecer a mobilidade dos portugueses, dar regulação e dignidade no setor da imigração, reforçar o policiamento de proximidade e o sentimento de segurança dos portugueses, apostar numa política fiscal que possa ser um dos fatores de retenção do nosso capital humano, em particular dos mais jovens”, concretizou.



(Com Lusa)